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Психолог МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы Алена Кугушева приняла участие в региональном молодежном форуме «Ласточка»
Сегодня в Пензе
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С 19 по 22 апреля 2017 года в рамках форумной кампании все участники презентовали свои идеи и проекты. Алена Кугушева на суд экспертов представила социально-ориентированный проект «Стартуем вместе» в направлении «Творчество и ЗОЖ». Данный проект представляет собой цикл спортивно-игровых мероприятий в форме «Веселых стартов», направленный на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активные формы досуга школьников и молодежи Сурского края. Проект «Стартуем вместе» был отмечен экспертами и рекомендован к участию в молодежном форуме «iВолга» по Приволжскому федеральному округу. Одним из значимых событий форума стала встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. В непринужденной обстановке глава региона отвечал на вопросы молодежи, в ходе диалога были презентованы наиболее актуальные на сегодняшний день идеи и проекты участников форумной кампании. Алена Кугушева посетила образовательные лекции, прошла очную защиту проекта и мастер-классы. Вместе с дружной командой направления «Творчество и ЗОЖ» участники Форума изучали кейс-метод, учились писать групповые проекты и создавали их инфографику (схемы и макеты), обучались навыкам самопрезентации. После насыщенного информационного дня все участники могли отдохнуть в компании ребят из Пензенской лиги КВН. Особую атмосферу тепла и уюта создавали вечерние посиделки с песнями под гитару и дискотеки. Форум завершился совместным запуском белых воздушных шаров как символа Ласточки под девизом «Пенза, Молодежь, Россия!», объединяя собой не только социально активных, талантливых и умных, но и патриотов родного края.
С 19 по 22 апреля 2017 года в рамках форумной кампании все участники презентовали свои идеи и проекты. Алена Кугушева на суд экспертов представила социально-ориентированный проект «Стартуем вместе» в направлении «Творчество и ЗОЖ». Данный проект представляет собой цикл спортивно-игровых мероприятий в форме «Веселых стартов», направленный на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активные формы досуга школьников и молодежи Сурского края.
Проект «Стартуем вместе» был отмечен экспертами и рекомендован к участию в молодежном форуме «iВолга» по Приволжскому федеральному округу.
Одним из значимых событий форума стала встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. В непринужденной обстановке глава региона отвечал на вопросы молодежи, в ходе диалога были презентованы наиболее актуальные на сегодняшний день идеи и проекты участников форумной кампании.
Алена Кугушева посетила образовательные лекции, прошла очную защиту проекта и мастер-классы. Вместе с дружной командой направления «Творчество и ЗОЖ» участники Форума изучали кейс-метод, учились писать групповые проекты и создавали их инфографику (схемы и макеты), обучались навыкам самопрезентации.
После насыщенного информационного дня все участники могли отдохнуть в компании ребят из Пензенской лиги КВН. Особую атмосферу тепла и уюта создавали вечерние посиделки с песнями под гитару и дискотеки.
Форум завершился совместным запуском белых воздушных шаров как символа Ласточки под девизом «Пенза, Молодежь, Россия!», объединяя собой не только социально активных, талантливых и умных, но и патриотов родного края.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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