Психолог МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы Алена Кугушева приняла участие в региональном молодежном форуме «Ласточка»

С 19 по 22 апреля 2017 года в рамках форумной кампании все участники презентовали свои идеи и проекты. Алена Кугушева на суд экспертов представила социально-ориентированный проект «Стартуем вместе» в направлении «Творчество и ЗОЖ». Данный проект представляет собой цикл спортивно-игровых мероприятий в форме «Веселых стартов», направленный на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активные формы досуга школьников и молодежи Сурского края.

Проект «Стартуем вместе» был отмечен экспертами и рекомендован к участию в молодежном форуме «iВолга» по Приволжскому федеральному округу.

Одним из значимых событий форума стала встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. В непринужденной обстановке глава региона отвечал на вопросы молодежи, в ходе диалога были презентованы наиболее актуальные на сегодняшний день идеи и проекты участников форумной кампании.

Алена Кугушева посетила образовательные лекции, прошла очную защиту проекта и мастер-классы. Вместе с дружной командой направления «Творчество и ЗОЖ» участники Форума изучали кейс-метод, учились писать групповые проекты и создавали их инфографику (схемы и макеты), обучались навыкам самопрезентации.

После насыщенного информационного дня все участники могли отдохнуть в компании ребят из Пензенской лиги КВН. Особую атмосферу тепла и уюта создавали вечерние посиделки с песнями под гитару и дискотеки.

Форум завершился совместным запуском белых воздушных шаров как символа Ласточки под девизом «Пенза, Молодежь, Россия!», объединяя собой не только социально активных, талантливых и умных, но и патриотов родного края.