Поддержка детей и молодежи России - прочная опора социально-экономического и отраслевого развития страны. Руководствуясь этим, ОИА "Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Всероссийскую интернет-площадку «Органы власти субъектов РФ – навстречу детям!»

Данный ресурс будет способствовать расширению взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с подрастающим поколением в регионах России. Среди основных функций площадки:

- активизация интереса подрастающего поколения регионов России к деятельности отраслевых региональных и муниципальных государственных органов управления в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства, градостроительства и других;

- широкое вовлечение молодежи в конструктивное взаимодействие с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ с использованием разнообразных каналов связи: средств массовой информации, социальных сетей и современных технологических разработок.

В свою очередь, сами дети из регионов России могут написать о запланированных или уже реализуемых отраслевых проектах, связанных с развитием собственного региона и страны в целом. Упрощенная форма регистрации находится здесь http://www.kremlinrus.ru/news/165/#reg

Региональные организации, учреждения и предприятия имеют бесплатную возможность рассказать ребятам о профильных направлениях деятельности и тем самым подсказать молодому поколению, какую профессию и в какой отрасли выбрать.

В итоге подобного информационного обмена отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, подростков и их родителей должно сложиться сообщество одинаково стратегически мыслящих людей системы государственного управления – взрослых и детей, которое будет из поколения в поколение отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс Российской Федерации.