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Органы власти субъектов РФ – навстречу детям!
Сегодня в Пензе
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Поддержка детей и молодежи России - прочная опора социально-экономического и отраслевого развития страны. Руководствуясь этим, ОИА "Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Всероссийскую интернет-площадку «Органы власти субъектов РФ – навстречу детям!» Данный ресурс будет способствовать расширению взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с подрастающим поколением в регионах России. Среди основных функций площадки: - активизация интереса подрастающего поколения регионов России к деятельности отраслевых региональных и муниципальных государственных органов управления в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства, градостроительства и других; - широкое вовлечение молодежи в конструктивное взаимодействие с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ с использованием разнообразных каналов связи: средств массовой информации, социальных сетей и современных технологических разработок. В свою очередь, сами дети из регионов России могут написать о запланированных или уже реализуемых отраслевых проектах, связанных с развитием собственного региона и страны в целом. Упрощенная форма регистрации находится здесь http://www.kremlinrus.ru/news/165/#reg Региональные организации, учреждения и предприятия имеют бесплатную возможность рассказать ребятам о профильных направлениях деятельности и тем самым подсказать молодому поколению, какую профессию и в какой отрасли выбрать. В итоге подобного информационного обмена отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, подростков и их родителей должно сложиться сообщество одинаково стратегически мыслящих людей системы государственного управления – взрослых и детей, которое будет из поколения в поколение отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс Российской Федерации.
Поддержка детей и молодежи России - прочная опора социально-экономического и отраслевого развития страны. Руководствуясь этим, ОИА "Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Всероссийскую интернет-площадку «Органы власти субъектов РФ – навстречу детям!»
Данный ресурс будет способствовать расширению взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с подрастающим поколением в регионах России. Среди основных функций площадки:
- активизация интереса подрастающего поколения регионов России к деятельности отраслевых региональных и муниципальных государственных органов управления в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства, градостроительства и других;
- широкое вовлечение молодежи в конструктивное взаимодействие с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ с использованием разнообразных каналов связи: средств массовой информации, социальных сетей и современных технологических разработок.
В свою очередь, сами дети из регионов России могут написать о запланированных или уже реализуемых отраслевых проектах, связанных с развитием собственного региона и страны в целом. Упрощенная форма регистрации находится здесь http://www.kremlinrus.ru/news/165/#reg
Региональные организации, учреждения и предприятия имеют бесплатную возможность рассказать ребятам о профильных направлениях деятельности и тем самым подсказать молодому поколению, какую профессию и в какой отрасли выбрать.
В итоге подобного информационного обмена отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, подростков и их родителей должно сложиться сообщество одинаково стратегически мыслящих людей системы государственного управления – взрослых и детей, которое будет из поколения в поколение отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс Российской Федерации.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 27 апреля 2017
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