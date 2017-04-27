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 Четверг, 27 апреля 2017
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«Солдатский лес»
Сегодня в Пензе
 

Пензенские поисковики благоустроят воинские захоронения на Митрофановском кладбище города Пензы в четверг, 27 апреля, в 15:00. Мероприятие, которое проводится  с целью подготовки воинских мемориалов и захоронений к 9 мая, является частью акции пензенских НКО «За чистый город».

«Мы посетим Митрофановское кладбище города Пензы, где благоустроим ветеранские захоронения - проведем поверхностный ремонт надгробий, побелим бетонные основания мемориалов», – прокомментировала руководитель Пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

«Данная акция в преддверии 9 мая станет достойным проявлением всемерного уважения и памяти наших предков, отдавших жизни за Родину, со стороны современного поколения», – добавила она.

Кроме того, Лариса Казакова отметила, что в рамках субботника будет дан старт акции «Солдатский лес» - поисковики посадят деревья по числу защитников Отечества, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но имена которых установить не удалось. Таким образом, будет создан живой памятник нашим победителям, который станет не только напоминанием будущим поколениям о подвиге, совершенном советскими солдатами и офицерами в годы Великой Отечественной войны, но и принесет пользу нашей стране, ее природе и экологии.

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