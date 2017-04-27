Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков доложил о неотложных мерах по обеспечению проведения весенних полевых работ в текущем сельхозгоду на заседании правительства региона. Министр отметил, что совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и хозяйствующими субъектами организуются и принимаются необходимые меры к обеспечению в 2017 году роста производства качественного зерна, фабричной сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и других культур, гарантированного снабжения населения области продуктами растениеводства.

«В текущем году яровой сев предстоит провести на площади 914,5 тыс. гектаров. Для обеспечения комплекса проведения весенних полевых работ в 2017 году в хозяйствах региона имеются 5236 тракторов, 2108 грузовых автомобилей, 2763 культиватора, 247 комбинированных агрегатов, 2230 сеялок, 182 высокотехнологических посевных комплекса, 813 дисковых борон и дискаторов, 379 разбрасывателей минеральных удобрений. Для проведения весенних полевых работ в 2017 году необходимо 20,2 тыс. тонн дизельного топлива, 2,3 тыс. тонн автобензина и 0,6 тыс. тонн моторных масел. По состоянию на отчетную дату потребность обеспечена на 98% и 109% соответственно», - прокомментировал Андрей Бурлаков.

Для проведения весеннего сева предприятиям АПК Пензенской области необходимо 79,5 тыс. тонн семенного материала яровых культур. В настоящее время потребность под планируемую структуру посевных площадей яровых зерновых полностью обеспечена. «На данный момент имеется 85,5 тыс. тонн кондиционных семян, что составляет 107,5% от потребности», - отметил глава регионального аграрного ведомства.

Аграриями региона завозятся протравители семенного материала, которые в полном объеме имеются на складах поставщиков. В текущем году предприятиями АПК предусмотрено увеличение внесения минеральных удобрений до 40,4 тыс. тонн действующего вещества, что превышает уровень прошлого года на 8%. На отчетную дату приобретено 30,3 тыс. тонн действующих веществ минеральных удобрений, или 111% к уровню прошлого года, внесено минеральных удобрений на площади 310,2 тыс.гектаров.

В сельскохозяйственных формированиях всех форм собственности подготовлена структура посевных площадей, предусматривающая размещение посевов на площади 1374,2 тыс. гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 757,9 тыс. гектаров, сахарная свекла – 60,1 тыс. гектаров, подсолнечник – 246,9 тыс. гектаров, картофель – 34,7 тыс. гектаров, овощи – 7,9 тыс. гектаров, кормовые культуры – 187,3 тыс. гектаров. В текущем году всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями планируется ввести в севооборот 50 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.