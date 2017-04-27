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Подведены итоги отопительного сезона
Сегодня в Пензе
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Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин. В совещании приняли участие начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и другие ответственные лица. Участники заседания подвели итоги отопительного сезона. Представители ресурсоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по отключению теплоносителя. С начала мая начнется опрессовка системы теплоснабжения. Заместитель главы администрации обратил внимание присутствующих на то, что в первую очередь опрессовка должна пройти на тех улицах, которые попали в программу «Безопасные и качественные дороги». - Мы на эту тему говорили уже неоднократно. Вы все знаете свои проблемные места. График работ у вас есть. Нельзя допустить разрытий после того, как на проезжей части будет уложен новый асфальт, - добавил Юрий Ильин. Также участники совещания наметили план по подготовке к следующему отопительному сезону.
Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин. В совещании приняли участие начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и другие ответственные лица.
Участники заседания подвели итоги отопительного сезона. Представители ресурсоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по отключению теплоносителя. С начала мая начнется опрессовка системы теплоснабжения.
Заместитель главы администрации обратил внимание присутствующих на то, что в первую очередь опрессовка должна пройти на тех улицах, которые попали в программу «Безопасные и качественные дороги».
- Мы на эту тему говорили уже неоднократно. Вы все знаете свои проблемные места. График работ у вас есть. Нельзя допустить разрытий после того, как на проезжей части будет уложен новый асфальт, - добавил Юрий Ильин.
Также участники совещания наметили план по подготовке к следующему отопительному сезону.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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