Состоялось заседание штаба по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

В заседании, которое провел председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, приняли участие члены областного правительства, руководители министерств и ведомств.

Об исполнении указа №596 «О долгосрочной экономической политике» отчитался первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев. Он сообщил, что в Пензенской области среднемесячная заработная плата за январь-февраль составила 25 222 рубля, что на 7,8% выше аналогичного периода 2016 года. В сельском хозяйстве среднемесячная зарплата за этот период составила 22 449 рублей, или на 20,8% выше, чем в январе-феврале 2016 года.

«Индекс промышленного производства за первый квартал 2017 году увеличился на 6,7%. Объем отгруженных товаров, работ и услуг составил 48 млрд рублей, или 101% к соответствующему периоду прошлого года», - доложил Рауф Чакаев.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал о реализации в регионе Указа №606 «О мерах по реализации государственной демографической политики на территории Российской Федерации».

По его словам, в 2017 году на выплату пособий семьям с детьми в бюджете региона предусмотрено около 1 млрд рублей; по числу видов пособий область находится на одном из первых мест в России. Успешно реализуются программа повышения квалификации и переобучения молодых матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком: в 2017году учиться по этой программе начали более 70 женщин. В соответствии с Указом, в этом году пройдут оздоровительные программы в санаториях 990 пензенских детей и подростков.

Говоря о выполнении Указа «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова отметила, что по результатам первого квартала 2017 года в регионе достигнуты четыре из пяти показателей снижения смертности населения; снизилась смертность населения в трудоспособном возрасте; увеличилась средняя продолжительность жизни.

Участники заседания также обсудили выполнение указов «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», «Об обеспечении межнационального согласия».

«Все индикативные показатели «майских» указов Президента должны быть выполнены безусловно», - отметил Николай Симонов.