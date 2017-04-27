Глава администрации города Виктор Кувайцев встретился с представителями объединения архитекторов «Вещь»

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации города Ирина Ширшина, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов и начальник отдела городского дизайна и среды Управления градостроительства и архитектуры администрации города Сергей Петров.

В рамках поручений губернатора Ивана Белозерцева молодые архитекторы представили ряд проектов по благоустройству исторических мест в центре города. В частности, участники совещания рассмотрели несколько предложений по реконструкции территории наверху улицы Кирова напротив памятнику Первопоселенцу. Предложения предусматривают воссоздание лестницы, которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского.

Проект парка «Пионер» предусматривает благоустройство пространства вокруг Дворца детского и юношеского творчества на улице Бекешской, включая лестницу с улицы Бекешской. Проект включает обустройство нескольких зон спортивных и культурных отдыха для молодежи и направлен на популяризацию здорового образа жизни. По мнению архитекторов, здание дворца, построенного в стиле «советский модерн», который очень популярен сейчас в Европе, будет также этому способствовать.

Еще одно предложение связано с благоустройством территорий, прилегающих к городским магистралям в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

Виктор Кувайцев с интересом познакомился с представленными проектами, высоко оценив творческий подход к воссозданию и благоустройству исторического облика Пензы.

- Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их в жизнь, позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли, - отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев предложил представителями объединения архитекторов «Вещь» перейти к следующему этапу: составлению сметы на реализацию озвученных предложений.

- Когда будет понятно сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда можно реально оценить возможности муниципалитета,- сказал Виктор Кувайцев.