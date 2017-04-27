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Фасады зданий центральной части города приведут в надлежащий вид
Сегодня в Пензе
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В рамках поручения губернатора Ивана Белозерцева, начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров представил главе администрации города Виктору Кувайцеву обзор предложений Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий центральной части города в надлежащий вид в ходе совещания. По мнению Сергея Петрова, рассматриваемые предложения позволяют организовать размещение информационных конструкций на фасадах исторических зданий, а также на фасадах организаций и торговых центров, расположенных на красных линиях. - Необходимо разговаривать с представителями бизнеса. Можно начать с улицы Бакунина – в центре она самая короткая. Пригласить предпринимателей, чьи торговые точки здесь расположены и разъяснить им требования действующего законодательства по размещению рекламы на фасадах. При этом, нужно предложить готовые варианты того, как и где можно будет размещать и информационные сообщения и рекламные объявления. Нужны четкие правила, тогда бизнес пойдет нам навстречу. Уверен!- подчеркнул Виктор Кувайцев
В рамках поручения губернатора Ивана Белозерцева, начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров представил главе администрации города Виктору Кувайцеву обзор предложений Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий центральной части города в надлежащий вид в ходе совещания.
По мнению Сергея Петрова, рассматриваемые предложения позволяют организовать размещение информационных конструкций на фасадах исторических зданий, а также на фасадах организаций и торговых центров, расположенных на красных линиях.
- Необходимо разговаривать с представителями бизнеса. Можно начать с улицы Бакунина – в центре она самая короткая. Пригласить предпринимателей, чьи торговые точки здесь расположены и разъяснить им требования действующего законодательства по размещению рекламы на фасадах. При этом, нужно предложить готовые варианты того, как и где можно будет размещать и информационные сообщения и рекламные объявления. Нужны четкие правила, тогда бизнес пойдет нам навстречу. Уверен!- подчеркнул Виктор Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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