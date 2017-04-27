По улицам Кулакова, Новогражданская, Гражданская, Ключевского, Дарвина, Солдатская проведен межведомственный профилактический рейд с участием представителей администрации района, отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе; МБУ КЦСПСиД Ленинского района, МКУ Управления по делам ГО и ЧС г.Пензы.



По месту жительства посещено 16 семей, в которых проживают лица, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОП №1, УИИ, БД ДеСОП. Проверялись условия проживания, выяснялись вопросы, характеризующие взаимоотношения в семье, степень и причины семейного неблагополучия, необходимость и целесообразность оказания адресной социальной помощи, склонность контролируемых лиц, к совершению правонарушений.



В ходе рейда составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



Проведены профилактические беседы о соблюдении мер противопожарной безопасности и правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Вручены памятки.

Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017