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По улицам Кулакова, Новогражданская, Гражданская, Ключевского, Дарвина, Солдатская проведен межведомственный профилактический рейд с участием представителей администрации района
Сегодня в Пензе
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По улицам Кулакова, Новогражданская, Гражданская, Ключевского, Дарвина, Солдатская проведен межведомственный профилактический рейд с участием представителей администрации района, отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе; МБУ КЦСПСиД Ленинского района, МКУ Управления по делам ГО и ЧС г.Пензы.
По улицам Кулакова, Новогражданская, Гражданская, Ключевского, Дарвина, Солдатская проведен межведомственный профилактический рейд с участием представителей администрации района, отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе; МБУ КЦСПСиД Ленинского района, МКУ Управления по делам ГО и ЧС г.Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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