В настоящее время ведется ремонт кольца вокруг Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев

Также работы по устранению дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств осуществляются подрядными организациями на улицах Чапаева, Лядова, Ладожской, Злобина, Пушкина, Кулакова, Ново-Тамбовской, Маршала Крылова, площади Пенза-III. МУП «Пензадормост» проводит ямочный ремонт проезжей части на улицах Ладожской, Клары Цеткин, Светлой, струйно-инъекционным методом – на улицах 8 Марта, Бекешской, Лазо. – Специалисты ремонтируют лестницу на улице Московской, меняют крышу павильона на остановке кинотеатр «Октябрь», – сообщил о других видах работ директор предприятия Вячеслав Голохвастов.

Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017