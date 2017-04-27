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Пятый ребенок родился в семье Андрея и Тамары Любомировых
Сегодня в Пензе
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В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы зарегистрировано рождение пятого ребенка Рождение ребенка – это настоящее счастье и очень важное событие. В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области зарегистрировано рождение пятого ребенка в семье Андрея и Тамары Любомировых. Родители назвали малышку Мария. Примечательно, что и Андрей, и Тамара выросли в многодетных семьях и продолжают укреплять традиции и устои многодетной семьи. Управление ЗАГС поздравляет семью Любомировых с рождением ребенка и желает любви и счастья
В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы зарегистрировано рождение пятого ребенка
Рождение ребенка – это настоящее счастье и очень важное событие.
В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области зарегистрировано рождение пятого ребенка в семье Андрея и Тамары Любомировых. Родители назвали малышку Мария.
Примечательно, что и Андрей, и Тамара выросли в многодетных семьях и продолжают укреплять традиции и устои многодетной семьи.
Управление ЗАГС поздравляет семью Любомировых с рождением ребенка и желает любви и счастья
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 27 апреля 2017
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