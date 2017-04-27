Пятый ребенок родился в семье Андрея и Тамары Любомировых

В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы зарегистрировано рождение пятого ребенка

Рождение ребенка – это настоящее счастье и очень важное событие.

В территориальном отделе ЗАГС Первомайского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области зарегистрировано рождение пятого ребенка в семье Андрея и Тамары Любомировых. Родители назвали малышку Мария.

Примечательно, что и Андрей, и Тамара выросли в многодетных семьях и продолжают укреплять традиции и устои многодетной семьи.

Сотрудники отдела ЗАГС в торжественной обстановке вручили счастливым родителям свидетельство о рождении малышки и пожелали счастья, добра, достатка и уюта.

Управление ЗАГС поздравляет семью Любомировых с рождением ребенка и желает любви и счастья