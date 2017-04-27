Приглашаем горожан и жителей области посетить «Сезон уДАЧИ»

28 и 29 апреля 2017 года фестиваль «Сезон уДАЧИ» представит горожанам и жителям Пензенской области выставку-ярмарку местной продукции. В широком ассортименте на площади имени В.И. Ленина будет представлена местная качественная и безопасная продукция. На фестивале можно будет приобрести по доступным ценам мясо птицы, мясные изделия, копчености, овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед и продукцию отрасли пчеловодства, лимонад, безалкогольные напитки. Всю продукция представят крестьянские фермерские хозяйства, средний и крупный агробизнес районов Пензенской области.

Также на фестивале будет представлена продукция фермерского проекта областного минсельхоза «Деревенька»: качественная продукция от местных сельхозтоваропроизводителей.

«Сезон уДачи» станет не только удобной торговой площадкой для производителей и для потребителей города и области, местом, где можно приобрести все самое необходимое, местное, свежее, качественное, но и площадкой, где желающие смогут получить необходимую квалифицированную консультацию по вопросам развития АПК, о старте своего агробизнеса, получить помощь в решении ряда юридических и земельных вопросов.

Центральный стенд областного минсельхоза станет площадкой встреч, переговоров, информирования по всем актуальным вопросам отрасли.

Работа фестиваля: 28 апреля 2017 года - с 9.00 до 18.00; 29 апреля 2017 года - с 8.00 до 15.00