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«Мир заповедной природы – 2017»
Сегодня в Пензе
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В Доме детского творчества № 1 г. Пензы 26 апреля 2017 года была организована выставка детских творческих работ и состоялась церемония награждения победителей областного конкурса детского творчества «Мир заповедной природы 2017» в рамках Всемирного «Марша парков». Конкурс «Мир заповедной природы - 2017» проводился в трёх возрастных группах по следующим номинациям: конкурс детского рисунка, конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу», фотографии, экологических буклетов. Участниками отборочного тура конкурса стали более 2400 юных художников и фотографов из 233 образовательных организаций области. Жюри определило следующих победителей: в номинации: «Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу»»: в номинации «Фотоконкурс»: Лучшие работы участников конкурса «Мир заповедной природы» будут направлены для участия во Всероссийском одноимённом конкурсе. Организаторы конкурса - «Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь”, Министерство образования Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по Пензенской области, Управление образования г. Пензы, областной Центр развития творчества детей и юношества, Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы.
В Доме детского творчества № 1 г. Пензы 26 апреля 2017 года была организована выставка детских творческих работ и состоялась церемония награждения победителей областного конкурса детского творчества «Мир заповедной природы 2017» в рамках Всемирного «Марша парков».
Конкурс «Мир заповедной природы - 2017» проводился в трёх возрастных группах по следующим номинациям: конкурс детского рисунка, конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу», фотографии, экологических буклетов.
Участниками отборочного тура конкурса стали более 2400 юных художников и фотографов из 233 образовательных организаций области.
Жюри определило следующих победителей:
в номинации: «Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу»»:
в номинации «Фотоконкурс»:
Лучшие работы участников конкурса «Мир заповедной природы» будут направлены для участия во Всероссийском одноимённом конкурсе.
Организаторы конкурса - «Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь”, Министерство образования Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по Пензенской области, Управление образования г. Пензы, областной Центр развития творчества детей и юношества, Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы.
Новость: Министерство образования Пензенской области 27 апреля 2017
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