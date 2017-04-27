В Доме детского творчества № 1 г. Пензы 26 апреля 2017 года была организована выставка детских творческих работ и состоялась церемония награждения победителей областного конкурса детского творчества «Мир заповедной природы 2017» в рамках Всемирного «Марша парков».

Конкурс «Мир заповедной природы - 2017» проводился в трёх возрастных группах по следующим номинациям: конкурс детского рисунка, конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу», фотографии, экологических буклетов.

Участниками отборочного тура конкурса стали более 2400 юных художников и фотографов из 233 образовательных организаций области.

Жюри определило следующих победителей:

в номинации: «Конкурс детского рисунка»:

Жигадло Арина, учащаяся Дома детского творчества Пачелмского района;

Муракаева Дания, учащаяся школы с. Засечное Пензенского района;

Гурьянова Анастасия, учащаяся школы № 1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска.

в номинации: «Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу»»:

Малыхина Дарья, учащаяся школы № 1 г. Каменки;

Купцова Виктория, учащаяся школы № 222 г. Заречного;

Сашкина Яна, учащаяся классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;

в номинации «Фотоконкурс»:

Хайров Вильдан, учащийся школы № 3 р. п. Сосновоборск;

Устименко Анна, учащаяся центра детского творчества г. Сердобска;

Фомина Екатерина, учащаяся школы № 76 г. Пензы.

Лучшие работы участников конкурса «Мир заповедной природы» будут направлены для участия во Всероссийском одноимённом конкурсе.

Организаторы конкурса - «Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь”, Министерство образования Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по Пензенской области, Управление образования г. Пензы, областной Центр развития творчества детей и юношества, Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы.