Команда Пензенской области по тхэквондо заняла второе общекомандное место на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 23 апреля завершились всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок на призы президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота», в которых приняли участие около 600 спортсменов.

Сборная команда Пензенской области показала достойный результат, завоевав 5 золотых, две серебряных и три бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. Победителями в категории мальчики 2007 года рождения стали Кирилл Маркелов в весе до 28 кг. и Данил Жбанов в весе до 30 кг. (тренеры А.И.Кан, Д.А.Кузнецов, А.Ю.Палаткин).

Данила Ермолаев принес команде две медали: «золото» в категории младшие юноши 2005-2006 годов рождения и «серебро» в категории юноши 2003-2005 годов рождения в весе до 41 кг. (тренер Е.Б.Комиссарова).

Первое место в категории младшие девушки 2005-2006 годов рождения в весе до 41 кг. заняла Полина Лазарева (тренеры Д.А.Кузнецов, А.И.Кан, А.Ю.Палаткин).

Серебряным призером в категории девушки 2003-2005 годов рождения стала Оля Долгова в весе до 55 кг.

Победителем соревнований в категории юниоры 2000-2002 годов рождения стал Артём Сысоев в весе до 51 кг., бронзовую медаль в этой же категории в весе до 55 к.г завоевал Владислав Серебряков.

Третьи места среди младших юношей 2005-2006 годов рождения заняли Даниил Гусев в весе до 32 кг. и Никита Ченцов в весе до 41 кг. (тренеры Д.А.Кузнецов, А.И.Кан, А.Ю.Палаткин).

После завершения соревнований наши юниоры приняли участие в спарринговых сборах под руководством главного тренера юниорской сборной России А.Х.Шабазова.

Янина Петрова, Пензенская Региональная Общественная Организация «Федерация Тхэквондо».