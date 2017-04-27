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На сайте Росреестра стало возможным получение услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет
Сегодня в Пензе
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Со вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» многие государственные услуги теперь могут предоставляться в электронном виде. К таким видам услуг относятся одни из самых востребованных: регистрация права собственности, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и т.д. Несмотря на это, у заявителей по-прежнему остается возможность личного обращения в офисы филиала Росреестра по Пензенской области, а также в многофункциональные центры Пензенской области.
Со вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» многие государственные услуги теперь могут предоставляться в электронном виде.
К таким видам услуг относятся одни из самых востребованных: регистрация права собственности, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и т.д. Несмотря на это, у заявителей по-прежнему остается возможность личного обращения в офисы филиала Росреестра по Пензенской области, а также в многофункциональные центры Пензенской области.
Новость: Марина Колдаева 27 апреля 2017
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