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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 27 апреля 2017
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Территорию родника на 1-ом проезде Станиславского привели в порядок
Сегодня в Пензе
 

Тренеры-преподаватели и старшие воспитанники детско—юношеской школы олимпийского резерва №7 г. Пензы провели работы по благоустройству родника, расположенного на 1-ом проезде Станиславского,12.

Силами активистов прилегающая к роднику территория была очищена от мусора, покрашены лавочки и деревянные декоративные элементы оформления, размещена информационная табличка о несоответствии воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и ее непригодности для питья. 

Новость: Марина Колдаева 27 апреля 2017
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 Силами активистов прилегающая к роднику территория была очищена от мусора
 
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Приглашаем горожан и жителей области посетить «Сезон уДАЧИ»
 28 и 29 апреля 2017 года на площади имени В.И. Ленина будет представлена местная качественная и безопасная продукция
 
2017-04-27
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2017-04-27
Подведены итоги отопительного сезона
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2017-04-27
Для проведения весеннего сева предприятиям АПК Пензенской области необходимо 79,5 тыс. тонн семенного материала яровых культур
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