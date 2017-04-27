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Территорию родника на 1-ом проезде Станиславского привели в порядок
Сегодня в Пензе
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Тренеры-преподаватели и старшие воспитанники детско—юношеской школы олимпийского резерва №7 г. Пензы провели работы по благоустройству родника, расположенного на 1-ом проезде Станиславского,12. Силами активистов прилегающая к роднику территория была очищена от мусора, покрашены лавочки и деревянные декоративные элементы оформления, размещена информационная табличка о несоответствии воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и ее непригодности для питья.
Тренеры-преподаватели и старшие воспитанники детско—юношеской школы олимпийского резерва №7 г. Пензы провели работы по благоустройству родника, расположенного на 1-ом проезде Станиславского,12.
Силами активистов прилегающая к роднику территория была очищена от мусора, покрашены лавочки и деревянные декоративные элементы оформления, размещена информационная табличка о несоответствии воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и ее непригодности для питья.
Новость: Марина Колдаева 27 апреля 2017
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