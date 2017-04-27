Территорию родника на 1-ом проезде Станиславского привели в порядок

Тренеры-преподаватели и старшие воспитанники детско—юношеской школы олимпийского резерва №7 г. Пензы провели работы по благоустройству родника, расположенного на 1-ом проезде Станиславского,12. Силами активистов прилегающая к роднику территория была очищена от мусора, покрашены лавочки и деревянные декоративные элементы оформления, размещена информационная табличка о несоответствии воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и ее непригодности для питья.

Новость: Марина Колдаева 27 апреля 2017