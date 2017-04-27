Завершены судебные слушания и вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Пензенской области Хамзина Дамира Исхаковича

Как установлено следствием и судом, Хамзин, заведомо зная о намерении своего знакомого приобрети квартиру за наличные средства, в ходе личной встречи представился сотрудником АО «Транснефть-Дружба».

Он предложил свою помощь в приобретении квартиры в микрорайоне «Спутник» города Пензы по цене значительно ниже рыночной. Покупатель, будучи введенным в заблуждение, согласился на указанное предложение и отдал сумму более 1 миллиона рублей. Действуя по той же преступной схеме Хамзин «помог» приобрести квартиры ещё одному своему знакомому, похитив у того денежные средства в общей сумме около 2 миллионов рублей. Приговором Железнодорожного районного суда города Пензы Хамзин признан виновным в совершении преступлений и ему назначенного наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.