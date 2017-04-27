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Проведена проверка по соблюдению водителями общественного транспорта Правил дорожного движения
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Управления транспорта и связи города Пензы совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Пензе провели проверку по соблюдению водителями общественного транспорта Правил дорожного движения. В результате было выявлено, что некоторые из них нарушили правило перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортных средств. По итогам проверки привлечено к административной ответственности два водителя автобусов малого класса маршрута № 149 и один водитель автобуса малого класса маршрута № 17.
Сотрудники Управления транспорта и связи города Пензы совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Пензе провели проверку по соблюдению водителями общественного транспорта Правил дорожного движения.
В результате было выявлено, что некоторые из них нарушили правило перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортных средств. По итогам проверки привлечено к административной ответственности два водителя автобусов малого класса маршрута № 149 и один водитель автобуса малого класса маршрута № 17.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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