Проведена проверка по соблюдению водителями общественного транспорта Правил дорожного движения

Сотрудники Управления транспорта и связи города Пензы совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Пензе провели проверку по соблюдению водителями общественного транспорта Правил дорожного движения. В результате было выявлено, что некоторые из них нарушили правило перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортных средств. По итогам проверки привлечено к административной ответственности два водителя автобусов малого класса маршрута № 149 и один водитель автобуса малого класса маршрута № 17.

Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017