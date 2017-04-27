Свой 60-летний юбилей празднует Галина Александровна Нагаева, посвятившая всю жизнь работе в системе здравоохранения Пензенской области

После окончания в 1982 году Рязанского медицинского института им. Академика И.П. Павлова Галина Александровна вернулась в Пензенскую область, где более 23 лет вплоть по 2005 года проработала в Каменской районной больнице. Она прошла классический путь карьеры врача, начав интерном, затем участковым врачом-терапевтом, дойдя до заместителя главного врача по медицинской части.

В 2005 году Галина Александровна перешла на работу в Министерство здравоохранения Пензенской области, где осуществляет свою трудовую деятельность и в настоящее время.

Проработав долгие годя в практическом здравоохранении, сегодня Галина Александровна отвечает за такое направление, как проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству медицинских организациях.

Галина Александровна - талантливый организатор, неравнодушный к делу человек, внедряющий новейшие достижения науки в повседневную медицинскую практику, как грамотный и ответственный исполнитель. При ее непосредственном участии реализованы мероприятия в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», а также модернизации здравоохранения Пензенской области.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Г.А.Нагаева награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2015 году ей присвоено почетное звание Пензенской области «Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области».

В честь 60-летнего юбилея Галина Александровна отмечена почётной грамотой и лацканным знаком Законодательного собрания Пензенской области.

Коллектив Министерства здравоохранения Пензенской области и вся медицинская общественность от всей души поздравляют Галину Александровну с юбилеем, желают ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего!