Пресечен незаконный оборот животноводческой продукции на рынке села Поим Пензенской области

Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке в селе Поим установлены факты реализации гражданками Полянской и Тимохиной животноводческой продукции, а именно колбасных изделий и мясных деликатесов (около15 кг) и морской рыбы замороженной в ассортименте (около 22 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар.

Тем самым они нарушили статьи 15 и 18 Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-I «О ветеринарии»; п.3 Приложения 1, п.7 Приложение 3 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Физические лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере по 500 рублей, продукция снята с реализации.