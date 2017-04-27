В апреле 2017 года специалистом отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена плановая выездная проверка в отношении гражданина, осуществляющего деятельность на территории Покровской сельской администрации Бековского района Пензенской области. В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 58:03:0000000:0095, площадью 85000 кв. метров, принадлежит гражданину на праве собственности и используется по целевому назначению.

На земельном участке проведены все агротехнические мероприятия, вносятся минеральные удобрения. Нарушений земельного законодательства РФ не выявлено.