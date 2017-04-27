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Пензенские предприятия стали производить больше!
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Год назад Губернатор Иван Белозерцев и руководители ряда промышленных предприятий области подписали Декларацию о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подразумевал совместную работу бизнеса и власти по ряду взаимосвязанных направлений: создание дополнительных рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение доходов, обеспечение сотрудников своевременной заработной платой и поступательный её рост. Спустя год, на очередном заседании Ассоциации промышленников подвели итоги работы.
«По итогам 2016-ого года более тридцати предприятий, руководители которых подписали Декларацию, обеспечили объём производства продукции на сумму более 60 миллиардов рублей, с темпом роста — 14,2%. При этом, среднемесячная выработка на одного работающего выросла на 18%», — отметил Иван Белозерцев.
Многие предприятия сработали с индексом промышленного производства выше 100 %. Это отразилось и на заработной плате сотрудников. Средняя — составила более 31 тысячи рублей.
«Я вам за это благодарен! Мы понимаем, что если предприятие развивается, если есть хорошие объёмы, то нужно повышать и заработную плату. Мы с вами не должны забывать об этом», — подчеркнул Губернатор.
По итогам прошлого года пензенские промышленники заработали более двухсот миллиардов рублей, что на 13% выше уровня 2015-ого. Увеличились и налоговые поступления от предприятий — почти 23 миллиарда.
Совместная работа в рамках подписанной Декларации привела к положительным результатам, а потому в этом году свои подписи под документом оставили руководители ещё восьми предприятий промышленного комплекса.
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