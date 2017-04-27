В центре внимания сотрудников Госавтоинспекции – профилактика детского травматизма на дорогах. В ходе профилактического мероприятия «Автокресло детям» в Пензе они проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей в машине.

«Если мы любим своих детей, мы должны их оберегать. В дороге кресло незаменимо, потому что безопасность ребёнка для нас – на первом месте», – поделился своим мнением один из водителей.

Однако некоторые родители думают иначе. Кто-то не верит в эффективность таких мер, кто-то просто ленится купить кресло. В ходе рейда десять водителей были привлечены в административной ответственности за то, что пренебрегли безопасностью своих детей.

«Напоминаем водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Уважаемые родители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности», – обратился к пензенцам инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

Дети в удерживающих устройствах меньше травмируются в машине, а без них – они абсолютно не защищенные участники дорожного движения. Водителей просят не брать детей в дорогу, если в машине нет специального кресла.