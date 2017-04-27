Эффективное освоение бюджетных средств

На территории Пензенской области в 2016 году действовали 22 государственные программы. Большинство из них направлено на развитие социальной сферы: улучшение демографической обстановки, модернизация системы здравоохранения, развитие образования, рынка труда, культуры, спорта и обеспечение социальной защиты населения. На эти и другие цели из бюджетов разного уровня выделялись миллиарды рублей. Об эффективности их освоения отчитался Министр экономики региона, Сергей Капралов:

«В целом по государственным программам можно отметить высокий уровень освоения бюджетных средств. По большинству из них расходы исполнены на 95% годового плана. А по шести программам бюджетные средства освоены в полном объёме, по семи — освоение составило более 99%».

Всего в прошлом году в рамках госпрограмм Пензенской области удалось освоить более 43-х миллиардов рублей.

«Освоить плановые ассигнования за счёт средств федерального бюджета выше 95% удалось по тринадцати программам. Меньше 95% освоено по программам развития социально-инженерной инфраструктуры, физкультуры и спорта», — доложил Сергей Капралов.

Распорядиться федеральными средствами более успешно удалось по таким программам, как развитие агропромышленного комплекса, соцподдержка граждан, модернизация социально-инженерной инфраструктуры, а также образования и здравоохранения.