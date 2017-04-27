|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
|
За период с 17 по 22 апреля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 553 заявки. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции, из них: На вышеуказанную продукцию выдано 494 карантинных сертификата. Отправлено на экспорт: Выдано 59 фитосанитарных сертификатов.
За период с 17 по 22 апреля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 553 заявки.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции, из них:
На вышеуказанную продукцию выдано 494 карантинных сертификата.
Отправлено на экспорт:
Выдано 59 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 27 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru