За период с 17 по 22 апреля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 553 заявки.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции, из них:

пшеница – 10590 т;

ячмень – 3679 т;

зерно ржи – 490 т;

семена гречихи – 194 т;

семена горчицы – 15 т;

семена сои – 21 т;

семена вики – 77 т;

семена гороха – 20 т;

семена подсолнечника – 5650 т;

семена донника – 0,1 т;

семена овсяницы – 1,5 т;

семена люцерны – 1,5 т;

семена суданской травы – 10 т;

семена тимофеевки – 4,9 т;

семена клевера – 12,9 т;

семена горчицы – 15 т;

семена козлятника – 4 т;

семена эспарцета – 8 т;

картофель семенной – 11 т;

капуста белокочанная – 60 т;

саженцы сосны – 100 шт.

На вышеуказанную продукцию выдано 494 карантинных сертификата.

Отправлено на экспорт:

пшеница – 3520,5 т;

семена льна – 213 т;

деревянные поддоны – 211 шт.;

ящики деревянные – 34 шт.;

ящики ДВП с деревянной обрешеткой – 2 шт.

Выдано 59 фитосанитарных сертификатов.