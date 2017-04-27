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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 27 апреля 2017
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При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
 

За период с 17 по 22 апреля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 553 заявки.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 20864,9 т подкарантинной продукции, из них:

  • пшеница – 10590 т;
  • ячмень – 3679 т;
  • зерно ржи – 490 т;
  • семена гречихи – 194 т;
  • семена горчицы – 15 т;
  • семена сои – 21 т;
  • семена вики – 77 т;
  • семена гороха – 20 т;
  • семена подсолнечника – 5650 т;
  • семена донника – 0,1 т;
  • семена овсяницы – 1,5 т;
  • семена люцерны – 1,5 т;
  • семена суданской травы – 10 т;
  • семена тимофеевки – 4,9 т;
  • семена клевера – 12,9 т;
  • семена горчицы – 15 т;
  • семена козлятника – 4 т;
  • семена эспарцета – 8 т;
  • картофель семенной – 11 т;
  • капуста белокочанная – 60 т;
  • саженцы сосны – 100 шт.

На вышеуказанную продукцию выдано 494 карантинных сертификата.

Отправлено на экспорт:

  • пшеница – 3520,5 т;
  • семена льна – 213 т;
  • деревянные поддоны – 211 шт.;
  • ящики деревянные – 34 шт.;
  • ящики ДВП с деревянной обрешеткой – 2 шт.

Выдано 59 фитосанитарных сертификатов.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 27 апреля 2017
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