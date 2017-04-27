1 мая ЦПКиО им. В.Г. Белинского приглашает на праздник

Уважаемые жители нашего города, приглашаем Вас в ЦПКиО им. В.Г. Белинского 1 мая на большой праздник, посвященный традиционному открытию сезона! Вас ждет много яркого, интересного и фееричного! В этот день парк наполнят аниматоры в ярких костюмах, ростовые куклы и ходулисты. Пензенские производители организуют дегустацию и презентацию своей продукции. Мастера «Клуба народных умельцев» представят выставку-продажу сувениров. Будут работать фотозоны и фотографы.

С 14-00 начнут свою работу сценические площадки. На Видовой аллее для вас выступят юные вокалисты академии творчества «Классная республика», артисты цирковой студии «Калейдоскоп» ДШИ им. Яничкина. «Научное шоу профессора Николая» поразит и детей, и взрослых и покажет насколько интересной и увлекательной может быть наука. Вокально-эстрадная студия «Маэстро» и хор ветеранов «Патриот» представят свои концертные программы. Малышей ждут увлекательные игры и конкурсы!

Площадку около «Дерева счастья» с 14-00 откроет праздничное агентство «Как в кино» с тематической развлекательной программой, играми, конкурсами и аниматорами, а в 16-00 инициативу перехватит «Квестория», где вы сможете пройти испытания на логику и креативное мышление. Также развлекательные мероприятия вас ждут у аттракциона «Тарзания» и у «Зала игровых автоматов». Завершит праздник концертная программа на эстраде «Виссарион», которая состоится в 17-00 для любителей живой музыки.