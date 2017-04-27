Концепция развития здравоохранения, физкультуры и спорта на долгосрочную перспективу до 2035 года

В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, в областном Минздраве состоялось установочное совещание по подготовке отраслевой Концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года.



Возглавил работу совещания с участием представителей региональных Министерства здравоохранения и Министерства физической культуры и спорта Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.



«Необходимо тщательно проанализировать, на какое направление в сфере развития здравоохранения и физической культуры мы будет нацелены, - заявил Валерий Александрович. – Нам нужно понимать, потребуется ли укрепление материально-технической базы, то есть, что это будет, постройка дополнительных бассейнов, ФАПов, амбулаторий и, соответственно, подготовить между Минздравом и Минспортом совместный план».



Также Валерий Александрович поставил задачу изучить опыт других регионов для подготовки структуры и разработки отраслевой Концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта в Пензенской области.



Следующее совещание уже с конкретными предложениями по данным вопросам запланировано к проведению на 5 мая 2017 года.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 27 апреля 2017