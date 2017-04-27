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Концепция развития здравоохранения, физкультуры и спорта на долгосрочную перспективу до 2035 года
Сегодня в Пензе
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В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, в областном Минздраве состоялось установочное совещание по подготовке отраслевой Концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года.
В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, в областном Минздраве состоялось установочное совещание по подготовке отраслевой Концепции развития здравоохранения, физкультуры и спорта в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 27 апреля 2017
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