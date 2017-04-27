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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 27 апреля 2017
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На территории Октябрьского района ликвидированы завалы твердых бытовых отходов
Сегодня в Пензе
 

В рамках проведения на территории г. Пензы месячника по благоустройству ежедневно проводятся работы по ликвидации несанкционированных навалов твердый бытовых отходов на территории Октябрьского района.

Специалистами отдела благоустройства территорий администрации Октябрьского района совместно с работниками филиала № 1 МБДОУ № 129, с привлечением общественности организована и проведена санитарная очистка территории в районе многоквартирных домов № 21, 23 по улице Ладожская. Собрано 4 кубических метра бытового мусора.

Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
2017-04-27
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2017-04-27
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2017-04-27
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