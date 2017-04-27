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«Иван Александрович, помогите!»
Сегодня в Пензе
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Первая посетительница приёмной Президента Российской Федерации в Пензенской области поведала Губернатору об общей проблеме жильцов дома на Проспекте Победы, 6.
«У нас дом старый, ему больше 50- ти лет, течёт крыша, подвал круглый год в воде. Я пришла просить у вас сделать капитальный ремонт в этом году. Если мы его не сделаем, то осенью в нашем доме отопления не будет», - заключила старшая по дому.
Глава региона поручил профильным ведомствам как можно скорее заняться этим вопросом и помочь жителям дома с оформлением документов на внеплановый ремонт.
«После сборов документов и подтверждения, что дом действительно находится в плохом состоянии, нужно срочно принимать решение о переносе его ремонта с 2022 года на этот год. Мы это сделаем», - подытожил Губернатор.
Многодетный отец Леонид Кутузов обратился к главе субъекта федерации за помощью в решении вопроса о выделении земельного участка.
«Мы многодетная семья, у нас воспитывается ребенок-инвалид детства, нам отказывают в постановке на учёт, как нуждающимся в улучшении жилищных условий», -рассказывает Леонид Кутузов.
Иван Белозерцев дал необходимые пояснения – какие шаги в соответствии с федеральным законодательством нужно предпринять, чтобы достичь цели.
«Вам нужно прописать в своей квартире одного человека из родителей. Прописав маму или папу вы имеете право встать в очередь на получение земельного участка как многодетная семья», - говорит Иван Белозерцев.
Заявитель Олег Ефремов попросил реконструировать дорогу от федеральной трассы М-5 до малонаселённого пункта Николо-Райское, где проживает всего около 90 человек. Автодорога местного значения общей протяженностью 7,3 км находится на балансе двух районов - Бессоновского и Городищенского.
«Мы спланировали ремонт дорог ещё в прошлом году. Для того, чтобы отремонтировать дороги, готовится проектно-сметная документация. Мы должны понимать, сколько стоит дорога, чтобы распределить финансовые средства. Сумма на реконструкцию этого участка огромная — порядка 30 миллионов рублей, давайте планировать на следующий год», - сказал Иван Белозерцев.
Всего в этот день Иван Белозерцев рассмотрел более 10 заявлений. Каждому из обратившихся в Приёмную Президента Российской Федерации в Пензенской области будет направлен официальный ответ в установленный законом срок.
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