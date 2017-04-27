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В микрорайоне «Заря» состоялось очередное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений по месту жительства
Сегодня в Пензе
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В микрорайоне «Заря» на базе учебного корпуса № 2 МБОУ СОШ № 52 г. Пензы состоялось очередное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений по месту жительства. В заседании приняли участие заместитель начальника ОП №3 УМВД России по г. Пензе Виталий Лескин, начальник ПДН ОП №3 УМВД России по г. Пензе Галина Пиицкая, главный специалист администрации г. Пензы Игорь Родионов, командир народной дружины г. Пензы Михаил Шахов. В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия семьи, школы, общественности, органов системы профилактики в достижении положительного воспитательного эффекта. Члены Совета приняли решение о создании отряда народной дружины на территории микрорайона «Заря» из представителей родительской общественности.
В микрорайоне «Заря» на базе учебного корпуса № 2 МБОУ СОШ № 52 г. Пензы состоялось очередное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений по месту жительства.
В заседании приняли участие заместитель начальника ОП №3 УМВД России по г. Пензе Виталий Лескин, начальник ПДН ОП №3 УМВД России по г. Пензе Галина Пиицкая, главный специалист администрации г. Пензы Игорь Родионов, командир народной дружины г. Пензы Михаил Шахов.
В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия семьи, школы, общественности, органов системы профилактики в достижении положительного воспитательного эффекта.
Члены Совета приняли решение о создании отряда народной дружины на территории микрорайона «Заря» из представителей родительской общественности.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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