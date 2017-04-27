В микрорайоне «Заря» состоялось очередное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений по месту жительства

В микрорайоне «Заря» на базе учебного корпуса № 2 МБОУ СОШ № 52 г. Пензы состоялось очередное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений по месту жительства.

В заседании приняли участие заместитель начальника ОП №3 УМВД России по г. Пензе Виталий Лескин, начальник ПДН ОП №3 УМВД России по г. Пензе Галина Пиицкая, главный специалист администрации г. Пензы Игорь Родионов, командир народной дружины г. Пензы Михаил Шахов.

В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия семьи, школы, общественности, органов системы профилактики в достижении положительного воспитательного эффекта.

Члены Совета приняли решение о создании отряда народной дружины на территории микрорайона «Заря» из представителей родительской общественности.