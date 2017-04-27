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 Четверг, 27 апреля 2017
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«Проверь ПРАВОзнание»
Сегодня в Пензе
 
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Как защитить свои права, если вы столкнулись с несправедливостью и какое наказание придется понести за хулиганство. Школьникам предложили выполнить тесты на знание законодательства РФ. Пензенская область присоединилась к акции «Проверь ПРАВОзнание», организованной Общественным советом при МВД России.

Десятиклассник Егор Тимофеев уверен, что каждый гражданин страны обязан знать свои права и обязанности.

«Мы каждый день сталкиваемся с различными покупками, если товар будет плохого качества или он нам не понравится, опираясь на знание закона, мы сможем его заменить», – поделился своим мнением старшеклассник.

Собеседниками и консультантами учащихся выступили юристы с большим опытом работы. Вместе они обсудили спорные с правовой точки зрения ситуации, в которых может оказаться любой человек. Главная цель акции – привлечь внимание к вопросам правовой грамотности подростков.

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