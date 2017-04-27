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Деформация первого пальца стопы: прогресс в лечении!
Сегодня в Пензе
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Деформация первого пальца стопы — увы, явление весьма распространённое. Как мужчины, так и женщины сталкиваются с ним чаще при плоскостопии. Это мешает ходить, носить обувь, да и просто выглядит не эстетично. Хирургическое вмешательство при таком диагнозе в медицине применяется давно.
Заведующий отделением травматологии № 1 клинической больницы № 6 г. Пензы, Владимир Миронов, пояснил: «Существуют различные методы оперативного лечения. Раньше мы оперировали определённым способом, который приносил неудобство пациентам. Им приходилось долгое время ходить в гипсовых сапожках и на костылях».
Теперь хирурги-травматологи клинической больницы им. Г.А. Захарьина применяют в работе новые методы, менее болезненные для пациентов и позволяющие им скорее встать на ноги.
«В настоящее время разработана специальная обувь, которая заменяет гипс и позволяет пациентам сразу после операции активизироваться! Вставать, ходить, решать бытовые задачи», — отметил травматолог-ортопед, Юрий Беккер.
Операция проводится специализированными инструментами и с использованием имплантов. Изготовленные из титана, они не вызывают аллергических реакций и совершенно безвредны для человека. С ними он проходит всю жизнь. Стоят эти изделия дорого, и операции проводятся строго по квотам. В этом году таких всего 70.
«Объём необходимых оперативных вмешательств, конечно, больше 70-ти. Мы могли бы оперировать 150-200 пациентов в год. Потребность в этом есть», — сообщил Владимир Миронов.
Подобную методику пензенские врачи стали применять с прошлого года.
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