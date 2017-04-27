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Осужденным разъяснены их права и обязанности после освобождения из мест заключения
Сегодня в Пензе
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Состоялась встреча с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-4, ИК-8, ИК-5 г. Пензы, освобождающимися в Октябрьский район г. Пензы. В учреждения выезжала комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации Октябрьского района, ГКУ "Центр занятости населения г. Пензы", МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы", старший инспектор ОВРсО УФСИН России по Пензенской области. Осужденным разъяснены их права и обязанности после освобождения из мест заключения. Доведено до сведения положение дел на рынке труда города и области, вручен информационный материал (буклеты, листовки) о деятельности социальных служб Октябрьского района. Даны разъяснения по вопросам регистрации по месту жительства после освобождения, порядок обращения и перечень услуг, предоставляемых миграционной службой МВД России.
Состоялась встреча с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-4, ИК-8, ИК-5 г. Пензы, освобождающимися в Октябрьский район г. Пензы. В учреждения выезжала комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации Октябрьского района, ГКУ "Центр занятости населения г. Пензы", МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы", старший инспектор ОВРсО УФСИН России по Пензенской области.
Осужденным разъяснены их права и обязанности после освобождения из мест заключения. Доведено до сведения положение дел на рынке труда города и области, вручен информационный материал (буклеты, листовки) о деятельности социальных служб Октябрьского района. Даны разъяснения по вопросам регистрации по месту жительства после освобождения, порядок обращения и перечень услуг, предоставляемых миграционной службой МВД России.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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