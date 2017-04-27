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Проведен рейд по исполнению опекунами своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных граждан
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления администрации Железнодорожного района проведен рейд по исполнению опекунами своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в мкр. «КПД» (ул. Литвинова, Саранская). В ходе рейда комиссия посетила 3 семьи, посмотрела жилищно-бытовые условия проживания недееспособных граждан. Сотрудниками администрации района не было выявлено нарушений прав и законных интересов недееспособных граждан. Плановые проверки совершеннолетних недееспособных граждан, зарегистрированных и проживающих в Железнодорожном районе города Пензы, проводятся администрацией района еженедельно в соответствии с утвержденным графиком.
Сотрудниками отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления администрации Железнодорожного района проведен рейд по исполнению опекунами своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в мкр. «КПД» (ул. Литвинова, Саранская). В ходе рейда комиссия посетила 3 семьи, посмотрела жилищно-бытовые условия проживания недееспособных граждан.
Сотрудниками администрации района не было выявлено нарушений прав и законных интересов недееспособных граждан.
Плановые проверки совершеннолетних недееспособных граждан, зарегистрированных и проживающих в Железнодорожном районе города Пензы, проводятся администрацией района еженедельно в соответствии с утвержденным графиком.
Новость: Администрация города Пензы 27 апреля 2017
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