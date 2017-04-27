Дмитрий Семенов принял участие в селекторном совещании Минстроя РФ

Первым пунктом повестки дня стали результаты проверки выполнения субъектами РФ новых требований российского законодательства. С 1 января 2017 года проектная документация и результаты инженерных изысканий должны предоставляться в электронном виде.

По данным мониторинга, проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в этом вопросе достигнут практически 100-процентный показатель.

«Мы вовремя исполнили требования Минстроя. Переход на новую систему электронного учета позволит оперативно следить за текущим состоянием дел, избавиться от бумажной волокиты и значительно облегчить работу застройщиков – потребителей этих услуг», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

На рассмотрение был также вынесен вопрос формирования реестра проектов повторного применения.

«Выстраивается система – проекты, финансирующиеся из госпрограмм, должны быть взяты из этого реестра, чтобы избежать дополнительных затрат на новое проектирование, чтобы не возникало вопросов ни по техническому решению, ни по финансированию. Любой регион сможет воспользоваться наработками другого субъекта РФ», - констатировал зампред.

От Пензенской области в реестр уже включено несколько проектов - школ на улицах Ягодной и Шевченко/Новый Кавказ, а также школы в городе Спутнике. Кроме того, подана и одобрена документация на включение в реестр проекта школы в микрорайоне Шуист.