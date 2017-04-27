Глава Пензы отчитался о работе в 2016 году

На 33-ей сессии городской Думы Глава города Пензы Валерий Савельев отчитался о работе 2016 году.

«Подведение итогов стало хорошей традицией, они помогают нам проанализировать сделанное, сделать выводы и поставить новые цели», – заметил докладчик.

В докладе Валерий Савельев рассказал об основных направлениях деятельности народных избранников. Депутатский корпус продолжал работу по принятию новых и приведению в соответствие с законодательством действующих решений Гордумы.

«В 2016 году было проведено 13 сессий, на которых было рассмотрено и принято 271 решение, 86 из которых являются нормативно-правовыми актами. Аппаратом Думы подготовлено непосредственно 66 проектов решений, в том числе 24 нормативно-правового характера», – отчитался Глава Пензы.

Валерий Петрович коснулся вопросов, которые волнуют многих пензенцев: проблем благоустройства, расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также соблюдения прав детей сирот. Депутатский корпус неоднократно поднимал эти вопросы на выездных совещаниях и держит их на постоянном контроле. Помочь реальным делом – такой глава города видит главную задачу народных избранников.