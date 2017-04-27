Квартирник от «Маши и медведей»

Рок-группа «Маша и медведи» в этом году отмечает своё 20-летие. Свою известность они приобрели благодаря картине «Брат2». В этом фильме прозвучал их саундтрек «Земля», который сделал музыкантов популярными на всю Россию. Последний раз ребята были в нашем городе в 2013 году, и вот, спустя 4 года, «Маша и медведи» снова порадовали пензенских поклонников.

«Когда я узнал, что «Маша и Медведи» приезжают к нам в Пензу, сразу испытал множество эмоций. Я просто не смог пропустить это событие. Ребята по-прежнему на плаву, делают хорошую музыку и это замечательно».

«Маша и медведи» исполнили для своих фанатов такие известные композиции как «Любочка», «Рейкьявик», «Мария», а также песню из нового альбома – «Мира война».

«Когда я была моложе и слушала их песни, я не понимала их текстов. Мне нравилось слушать у них песню «Рейкьявик». Кроме этого слова я ничего не знала, даже не понимала, что это такое. Сейчас я поняла, что в этих текстах очень много глубокого смысла».

«Ребята стараются не зацикливаться на чём- то одном, а стараются делать разнообразную музыку и этим они тоже примечательны».

Многих своих поклонников солистка группы Мария Макарова или для «своих», просто Маша, знает в лицо, поэтому обстановка на квартирнике получилась домашней. Здесь можно было запросто, сидя на краешке сцены, вместе со своим кумиром петь полюбившиеся песни группы. Под занавес «Маша и медведи» исполнили песню «Нева» группы «Пятница».