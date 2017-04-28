Полным ходом идет ремонт дорог в Пензе

По сведениям Департамента ЖКХ города Пензы, подрядными организациями осуществлялось устранение дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств на улицах Злобина, Пушкина, Кулакова, Лядова, проспекте Победы. Подготовительные работы велись на Ново-Тамбовской и Ладожской. МУП «Пензадормост» проводил ремонт проезжей части на улицах Измайлова, Ленина и Клары Цеткин. Также в этот день силами предприятия были организованы мероприятия по уборке смета пыли и мусора с проезжей части, помывке остановочных павильонов и другие виды работ.

Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017