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Полным ходом идет ремонт дорог в Пензе
Сегодня в Пензе
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По сведениям Департамента ЖКХ города Пензы, подрядными организациями осуществлялось устранение дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств на улицах Злобина, Пушкина, Кулакова, Лядова, проспекте Победы. Подготовительные работы велись на Ново-Тамбовской и Ладожской. МУП «Пензадормост» проводил ремонт проезжей части на улицах Измайлова, Ленина и Клары Цеткин. Также в этот день силами предприятия были организованы мероприятия по уборке смета пыли и мусора с проезжей части, помывке остановочных павильонов и другие виды работ.
По сведениям Департамента ЖКХ города Пензы, подрядными организациями осуществлялось устранение дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств на улицах Злобина, Пушкина, Кулакова, Лядова, проспекте Победы. Подготовительные работы велись на Ново-Тамбовской и Ладожской.
МУП «Пензадормост» проводил ремонт проезжей части на улицах Измайлова, Ленина и Клары Цеткин. Также в этот день силами предприятия были организованы мероприятия по уборке смета пыли и мусора с проезжей части, помывке остановочных павильонов и другие виды работ.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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