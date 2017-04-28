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В Минпроме обсудили вопросы использования природного газа в качестве топлива
Сегодня в Пензе
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В Минпроме Пензенской области состоялась рабочая встреча по вопросу использования природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта региона. Мероприятие прошло с участием Зампреда регионального Правительства Валерия Беспалова, Министра промышленности Михаила Торгашина, Замминистра промышленности – начальника Управления транспортного обслуживания области Алексея Антипова, представителей городской администрации, транспортных компаний и АО «РариТЭК Холдинг» - официального дилера и партнера ПАО «КАМАЗ» и ООО «Русские Автобусы-группа ГАЗ». В рамках совещания обсуждались вопросы использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб, поставки оригинальных запасных частей, обучения водителей и лиц, ответственных за эксплуатацию газомоторной автотехники, а также создания заправочной инфраструктуры и оказания сервисного обслуживания. Участие в реализации программ субсидирования закупок газомоторной техники даст возможность обновить подвижной парк, снизив эксплуатационные расходы предприятий региона. Также это улучшит экологическую обстановку, что особенно актуально в Год экологии в России.
В Минпроме Пензенской области состоялась рабочая встреча по вопросу использования природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта региона.
Мероприятие прошло с участием Зампреда регионального Правительства Валерия Беспалова, Министра промышленности Михаила Торгашина, Замминистра промышленности – начальника Управления транспортного обслуживания области Алексея Антипова, представителей городской администрации, транспортных компаний и АО «РариТЭК Холдинг» - официального дилера и партнера ПАО «КАМАЗ» и ООО «Русские Автобусы-группа ГАЗ».
В рамках совещания обсуждались вопросы использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб, поставки оригинальных запасных частей, обучения водителей и лиц, ответственных за эксплуатацию газомоторной автотехники, а также создания заправочной инфраструктуры и оказания сервисного обслуживания.
Участие в реализации программ субсидирования закупок газомоторной техники даст возможность обновить подвижной парк, снизив эксплуатационные расходы предприятий региона. Также это улучшит экологическую обстановку, что особенно актуально в Год экологии в России.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 28 апреля 2017
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