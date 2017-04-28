В Пензенском зоопарке открыли площадку для торжественных мероприятий

Вниманию всех молодожёнов, юбиляров, выпускников и просто красавиц и красавцев: впервые в Пензенском зоопарке с 29 апреля 2017 г. начинает свою работу площадка для фотосессий и проведения торжественных мероприятий!

Теперь вы сможете провести своё торжество - выездную регистрацию брака, семейную или детскую фотосессию, детский праздник на природе, не выезжая из города.

Площадка для торжеств «Наш день!» - это живописная поляна, окружённая асфальтированный кольцевой дорожкой. На площадке расположена беседка, оформленная в романтическом стиле, установлены садовые качели, деревянный диван-качалка, декоративный мостик.

29 апреля в 12:00 состоится открытие площадки. Вы сможете посмотреть на показ свадебных и праздничных нарядов от свадебного салона «Юта», которые продемонстрируют ученицы одной из пензенских школ, а Ваши дети смогут поучаствовать в «Дефиле юных модниц».

Приглашаем фотографов (профессионалов и любителей) и их моделей, принять участие в фотосессии. Интересные костюмы, необычные аксессуары и искренние улыбки приветствуются!

29 апреля участие в фотосессии бесплатное при покупке входных билетов в зоопарк: взрослый билет – 200 рублей, детский билет (с 6 до 14 лет) – 80 рублей, для детей до 6 лет – вход свободный.

Тел. для справок: 32-01-56 (с 9 до 17 ч.)