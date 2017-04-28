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В Пензенском зоопарке открыли площадку для торжественных мероприятий
Сегодня в Пензе
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Вниманию всех молодожёнов, юбиляров, выпускников и просто красавиц и красавцев: впервые в Пензенском зоопарке с 29 апреля 2017 г. начинает свою работу площадка для фотосессий и проведения торжественных мероприятий! Теперь вы сможете провести своё торжество - выездную регистрацию брака, семейную или детскую фотосессию, детский праздник на природе, не выезжая из города. Площадка для торжеств «Наш день!» - это живописная поляна, окружённая асфальтированный кольцевой дорожкой. На площадке расположена беседка, оформленная в романтическом стиле, установлены садовые качели, деревянный диван-качалка, декоративный мостик. 29 апреля в 12:00 состоится открытие площадки. Вы сможете посмотреть на показ свадебных и праздничных нарядов от свадебного салона «Юта», которые продемонстрируют ученицы одной из пензенских школ, а Ваши дети смогут поучаствовать в «Дефиле юных модниц». Приглашаем фотографов (профессионалов и любителей) и их моделей, принять участие в фотосессии. Интересные костюмы, необычные аксессуары и искренние улыбки приветствуются! 29 апреля участие в фотосессии бесплатное при покупке входных билетов в зоопарк: взрослый билет – 200 рублей, детский билет (с 6 до 14 лет) – 80 рублей, для детей до 6 лет – вход свободный. Тел. для справок: 32-01-56 (с 9 до 17 ч.)
Вниманию всех молодожёнов, юбиляров, выпускников и просто красавиц и красавцев: впервые в Пензенском зоопарке с 29 апреля 2017 г. начинает свою работу площадка для фотосессий и проведения торжественных мероприятий!
Теперь вы сможете провести своё торжество - выездную регистрацию брака, семейную или детскую фотосессию, детский праздник на природе, не выезжая из города.
Площадка для торжеств «Наш день!» - это живописная поляна, окружённая асфальтированный кольцевой дорожкой. На площадке расположена беседка, оформленная в романтическом стиле, установлены садовые качели, деревянный диван-качалка, декоративный мостик.
29 апреля в 12:00 состоится открытие площадки. Вы сможете посмотреть на показ свадебных и праздничных нарядов от свадебного салона «Юта», которые продемонстрируют ученицы одной из пензенских школ, а Ваши дети смогут поучаствовать в «Дефиле юных модниц».
Приглашаем фотографов (профессионалов и любителей) и их моделей, принять участие в фотосессии. Интересные костюмы, необычные аксессуары и искренние улыбки приветствуются!
29 апреля участие в фотосессии бесплатное при покупке входных билетов в зоопарк: взрослый билет – 200 рублей, детский билет (с 6 до 14 лет) – 80 рублей, для детей до 6 лет – вход свободный.
Тел. для справок: 32-01-56 (с 9 до 17 ч.)
Новость: Пензенский зоопарк 28 апреля 2017
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