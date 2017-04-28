Знать и сохранить!

В МОУ СОШ имени А.В.Каляпина в 5-х классах в рамках года экологии членом Сердобского местного отделения РГО Натальей Голтаевой был организован Краснокнижный урок.

На этот урок был приглашен педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Сердобска и один из авторов Красной книги Пензенской области Александр Морунов. Он рассказал ребятам очень много интересного о природе родного района и области. Ребята познакомились с редкими растениями Сердобского района не только по слайдам презентации, но и по гербарию, который принес с собой Александр Георгиевич.

По итогам встречи было решено посетить естественно-научный отдел МБУДО ЦДТ. И в завершении встречи А.Г.Морунов подарил школе первый том Красной книги Пензенской области с дарственной надписью.