На станцию Пенза-I агитационный поезд прибывает 1 мая 2017 года

В период с 29 апреля по 5 мая 2017 года на территории Центрального военного округа проводится информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия Победы-2017», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Маршрут № 2: Пенза - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург пройдет с 1 мая по 5 мая 2017 года.



На ст. Пенза-I агитационный поезд, сформированный в г. Самаре и на ст. Леонидовка, прибывает 1 мая 2017 года. Во время стоянки с 12.00. до 14.15. пройдет пропагандистско-агитационная акция «Агитационный поезд «Армия Победы-2017»



Планируется, что в акции примут участие ветеранские и общественные организации, образовательные учреждения, кадетские классы и другие.