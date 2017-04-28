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На станцию Пенза-I агитационный поезд прибывает 1 мая 2017 года
Сегодня в Пензе
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В период с 29 апреля по 5 мая 2017 года на территории Центрального военного округа проводится информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия Победы-2017», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Маршрут № 2: Пенза - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург пройдет с 1 мая по 5 мая 2017 года.
В период с 29 апреля по 5 мая 2017 года на территории Центрального военного округа проводится информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия Победы-2017», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Маршрут № 2: Пенза - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург пройдет с 1 мая по 5 мая 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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