Дорогие друзья!

1 мая наша страна будет отмечать Праздник Весны и Труда. В этот день в 10.00 на площади имени В.И. Ленина состоится торжественный митинг.

Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию!

После митинга в сквере Дениса Давыдова с 11.00 до 12.00 пройдет концертная программа Муниципального духового оркестра под руководством А. Набережного.

В сквере «Копилка пословиц» - концертная программа ансамбля «Серебряная прядь».

Для всех желающих будет работать полевая кухня «Солдатская каша».