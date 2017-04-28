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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 28 апреля 2017
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1 мая наша страна будет отмечать Праздник Весны и Труда
Сегодня в Пензе
 

Дорогие друзья!

1 мая наша страна будет отмечать Праздник Весны и Труда. В этот день в 10.00 на площади имени В.И. Ленина состоится торжественный митинг. 

Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию!

После митинга в сквере Дениса Давыдова с 11.00 до 12.00 пройдет концертная программа Муниципального духового оркестра под руководством А. Набережного.

В сквере «Копилка пословиц» - концертная программа ансамбля «Серебряная прядь».

Для всех желающих будет работать полевая кухня «Солдатская каша».

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