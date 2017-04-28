Ярмарка товаров для дачи начала свою работу

На площади имени В.И. Ленина начал свою работу двухдневный фестиваль «Сезон уДАЧИ». Работу выставочного мероприятия организует министерство сельского хозяйства Пензенской области. «Сезон уДАЧИ» представляет широкий выбор всего самого необходимого для начала дачного сезона и ведения садовых работ. Горожане и жители области смогут приобрести по доступным ценам от местных сельскохозяйственных товаропроизводителей качественный семенной материал картофеля и овощных культур, рассаду, посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, кустарниковых деревьев, семена лекарственных трав, цветы.

Дачникам предложено все необходимое для получения богатого урожая – минеральные и микробиологические удобрения, биогумус, средства защиты растений. Кроме того, на фестивале представлен дачный и садовый инвентарь, специальная и защитная одежда, оборудование и техника для ведения дачных работ. А также все необходимое для организации тепличного бизнеса.

Внимание гостей мероприятия привлекает широкий выбор товаров для обустройства садовых участков и оборудования комфортного загородного отдыха: кованые изделия, мангалы, качели.

«Сезон уДАЧИ» - работает в формате уникальной информационно-консультационной площадки. В одном месте можно будет получить консультации по юридическим, земельным вопросам. А также получить квалифицированную помощь в вопросах организации своего бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства.

В фестивале принимают участие более 70 крестьянских фермерских хозяйств Пензенской области, средних и крупных предприятий АПК, компаний-дилеров средств защиты растений, предпринимателей, реализующих минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, специальную и защитную одежду.

Работа фестиваля: 28 апреля 2017 года - с 9.00 до 18.00; 29 апреля 2017 года - с 8.00 до 15.00.