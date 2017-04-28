|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
С 4 мая по 5 мая Олимпийскую аллею обработают от клещей
Сегодня в Пензе
|
Администрация МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» сообщает о проведении акарицидной обработки на Олимпийской аллее с 4 мая по 5 мая 2017 года. В этот период лесопарковая зона вдоль дорожек, примыкающих к ул. Лермонтова-Окружная (Олимпийская аллея) будет закрыта для посетителей. 6 мая граждане смогут посещать аллею без опасений. Обработка будет проводиться сертифицированными средствами третьей категории токсичности с допустимыми нормами для человека.
Администрация МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» сообщает о проведении акарицидной обработки на Олимпийской аллее с 4 мая по 5 мая 2017 года.
В этот период лесопарковая зона вдоль дорожек, примыкающих к ул. Лермонтова-Окружная (Олимпийская аллея) будет закрыта для посетителей. 6 мая граждане смогут посещать аллею без опасений.
Обработка будет проводиться сертифицированными средствами третьей категории токсичности с допустимыми нормами для человека.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru