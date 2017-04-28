С 4 мая по 5 мая Олимпийскую аллею обработают от клещей

Администрация МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» сообщает о проведении акарицидной обработки на Олимпийской аллее с 4 мая по 5 мая 2017 года.

В этот период лесопарковая зона вдоль дорожек, примыкающих к ул. Лермонтова-Окружная (Олимпийская аллея) будет закрыта для посетителей. 6 мая граждане смогут посещать аллею без опасений.

Обработка будет проводиться сертифицированными средствами третьей категории токсичности с допустимыми нормами для человека.