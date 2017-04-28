Ежегодно к празднованию Победы в Великой Отечественной войне органы службы занятости Пензенской области проводят мероприятия по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы

В общественных работах и временном трудоустройстве по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы приняли участие 107 граждан, из них 60 несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет.

В дальнейшем работа по обеспечению временной занятости населения по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы будет продолжена.