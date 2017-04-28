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Ежегодно к празднованию Победы в Великой Отечественной войне органы службы занятости Пензенской области проводят мероприятия по благоустройству воинских захоронений
Сегодня в Пензе
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Ежегодно к празднованию Победы в Великой Отечественной войне органы службы занятости Пензенской области проводят мероприятия по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы В общественных работах и временном трудоустройстве по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы приняли участие 107 граждан, из них 60 несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет. В дальнейшем работа по обеспечению временной занятости населения по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы будет продолжена.
Ежегодно к празднованию Победы в Великой Отечественной войне органы службы занятости Пензенской области проводят мероприятия по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы
В общественных работах и временном трудоустройстве по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы приняли участие 107 граждан, из них 60 несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет.
В дальнейшем работа по обеспечению временной занятости населения по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы будет продолжена.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 28 апреля 2017
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