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С 1 мая изменяется график движения поездов «Ртищево – Умет»
Сегодня в Пензе
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В связи с обращениями жителей Тамалинского района Пензенской области и Тамбовской области Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, Управлением транспорта Тамбовской области и АО Саратовская ППК проработан вопрос по изменению графика движения пригородных поездов сообщением Ртищево – Умет. С 01.05.2017 года на участке Ртищево – Умет будут курсировать следующие пригородные поезда: - № 6105 Ртищево-1 – Умет отправление со ст. Ртищево-1 в 07:30, прибытие на ст. Умет в 09:11; - № 6106 Умет – Ртищево-1, отправление со ст. Умет в 13:30, прибытие на ст. Ртищево-1 в 15:04. Данный график движения поездов позволит обеспечить проезд пассажиров в районный центр к местам работы, учебы, в учреждении здравоохранения и социального обеспечения.
В связи с обращениями жителей Тамалинского района Пензенской области и Тамбовской области Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, Управлением транспорта Тамбовской области и АО Саратовская ППК проработан вопрос по изменению графика движения пригородных поездов сообщением Ртищево – Умет.
С 01.05.2017 года на участке Ртищево – Умет будут курсировать следующие пригородные поезда:
- № 6105 Ртищево-1 – Умет отправление со ст. Ртищево-1 в 07:30, прибытие на ст. Умет в 09:11;
- № 6106 Умет – Ртищево-1, отправление со ст. Умет в 13:30, прибытие на ст. Ртищево-1 в 15:04.
Данный график движения поездов позволит обеспечить проезд пассажиров в районный центр к местам работы, учебы, в учреждении здравоохранения и социального обеспечения.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 28 апреля 2017
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