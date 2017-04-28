В связи с обращениями жителей Тамалинского района Пензенской области и Тамбовской области Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, Управлением транспорта Тамбовской области и АО Саратовская ППК проработан вопрос по изменению графика движения пригородных поездов сообщением Ртищево – Умет.

С 01.05.2017 года на участке Ртищево – Умет будут курсировать следующие пригородные поезда:

- № 6105 Ртищево-1 – Умет отправление со ст. Ртищево-1 в 07:30, прибытие на ст. Умет в 09:11;

- № 6106 Умет – Ртищево-1, отправление со ст. Умет в 13:30, прибытие на ст. Ртищево-1 в 15:04.

Данный график движения поездов позволит обеспечить проезд пассажиров в районный центр к местам работы, учебы, в учреждении здравоохранения и социального обеспечения.