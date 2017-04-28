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«Молодежь моего района»
Сегодня в Пензе
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В рамках мероприятия была организована работа творческой (презентация театральной студии), спортивной (мастер-классы по фитнес-аэробике, рукопашному бою) и патриотической (презентация клубного формирования «Станица») площадок, состоялась презентация работы Пачелмского отделения Молодой Гвардии Единой России. Участниками мероприятия стали свыше 200 человек. Активное участие в марафоне приняла молодежь Пачелмского, Башмаковского, Земетчинского и Белинского районов. Проведение следующего зонального мероприятия в рамках марафона запланировано в июне в Бековском районе. Областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района» проводится на территории Пензенской области с 2014 года и представляет собой цикл зональных мероприятий, проводимых в муниципальных районах Пензенской области в течение календарного года. Цель проекта – реализация государственной молодежной политики на территории Пензенской области, повышение качества организации и проведения мероприятий для молодежи, поддержка социальных инициатив молодежи.
В рамках мероприятия была организована работа творческой (презентация театральной студии), спортивной (мастер-классы по фитнес-аэробике, рукопашному бою) и патриотической (презентация клубного формирования «Станица») площадок, состоялась презентация работы Пачелмского отделения Молодой Гвардии Единой России.
Участниками мероприятия стали свыше 200 человек. Активное участие в марафоне приняла молодежь Пачелмского, Башмаковского, Земетчинского и Белинского районов.
Проведение следующего зонального мероприятия в рамках марафона запланировано в июне в Бековском районе.
Областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района» проводится на территории Пензенской области с 2014 года и представляет собой цикл зональных мероприятий, проводимых в муниципальных районах Пензенской области в течение календарного года.
Цель проекта – реализация государственной молодежной политики на территории Пензенской области, повышение качества организации и проведения мероприятий для молодежи, поддержка социальных инициатив молодежи.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 апреля 2017
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