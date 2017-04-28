В рамках мероприятия была организована работа творческой (презентация театральной студии), спортивной (мастер-классы по фитнес-аэробике, рукопашному бою) и патриотической (презентация клубного формирования «Станица») площадок, состоялась презентация работы Пачелмского отделения Молодой Гвардии Единой России.

Участниками мероприятия стали свыше 200 человек. Активное участие в марафоне приняла молодежь Пачелмского, Башмаковского, Земетчинского и Белинского районов.

Проведение следующего зонального мероприятия в рамках марафона запланировано в июне в Бековском районе.

Областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района» проводится на территории Пензенской области с 2014 года и представляет собой цикл зональных мероприятий, проводимых в муниципальных районах Пензенской области в течение календарного года.

Цель проекта – реализация государственной молодежной политики на территории Пензенской области, повышение качества организации и проведения мероприятий для молодежи, поддержка социальных инициатив молодежи.