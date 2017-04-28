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Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год»
Сегодня в Пензе
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На заседании фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». На благоустройство дворовых планируется направить 104 207,099 тыс. рублей, в т.ч.: На мероприятия по благоустройству общественных территорий планируется направить 70 239, 040 тыс. рублей, в т.ч.: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 разработаны следующие документы: В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 20.04.2017 Управление осуществляло прием заявок в части предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. По результатам комиссионного рассмотрения предложений определена общественная территория: Набережная реки Суры. В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 25.04.2017 Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляло прием заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» по вопросу проведения работ по благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов. По состоянию на 27.04.2017 принято 149 заявок. Комиссионное рассмотрение данных предложений запланировано на 14.00 28.04.2017 в администрации города Пензы. Результаты рассмотрения будут опубликованы в газете «Пенза» и на официальном сайте администрации г. Пензы. С февраля по апрель 2017 года проведено более 40 встреч с жителями, старшими домов, председателями ТСЖ, ЖСК, руководителями управляющих компаний целью доведения информации об условиях реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017» В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 05.05.2017 Управление осуществляет прием заявок граждан и организаций по общественному обсуждению Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». По состоянию на 27.04.2017 заявки на обсуждение проекта муниципальной программы не поступали.
На заседании фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
На благоустройство дворовых планируется направить 104 207,099 тыс. рублей, в т.ч.:
На мероприятия по благоустройству общественных территорий планируется направить 70 239, 040 тыс. рублей, в т.ч.:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 разработаны следующие документы:
В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 20.04.2017 Управление осуществляло прием заявок в части предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.
По результатам комиссионного рассмотрения предложений определена общественная территория: Набережная реки Суры.
В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 25.04.2017 Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляло прием заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» по вопросу проведения работ по благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов.
По состоянию на 27.04.2017 принято 149 заявок. Комиссионное рассмотрение данных предложений запланировано на 14.00 28.04.2017 в администрации города Пензы. Результаты рассмотрения будут опубликованы в газете «Пенза» и на официальном сайте администрации г. Пензы.
С февраля по апрель 2017 года проведено более 40 встреч с жителями, старшими домов, председателями ТСЖ, ЖСК, руководителями управляющих компаний целью доведения информации об условиях реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017»
В период с 9.00 часов 06.04.2017 по 18.00 05.05.2017 Управление осуществляет прием заявок граждан и организаций по общественному обсуждению Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
По состоянию на 27.04.2017 заявки на обсуждение проекта муниципальной программы не поступали.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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