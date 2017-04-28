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«Актуальные вопросы охраны труда»
Сегодня в Пензе
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На АО «ПО «Электроприбор» с участием профсоюзного актива, представителей работодателей, Министерств и ведомств исполнительных органов власти проведен семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда на тему: «Актуальные вопросы охраны труда». Администрацией АО «ПО «Электроприбор» для участников семинара была организована экскурсия с посещением производственных цехов и участков завода, ознакомление с условиями быта и охраны труда работников. По информации Государственной инспекции труда Пензенской области, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2016 году сократились на 14% по сравнению с 2015 годом. При этом затраты на охрану труда на 1 работающего в Пензенской области увеличились в 2016 году на 36% и составили 3,8 тыс. рублей.
На АО «ПО «Электроприбор» с участием профсоюзного актива, представителей работодателей, Министерств и ведомств исполнительных органов власти проведен семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда на тему: «Актуальные вопросы охраны труда».
Администрацией АО «ПО «Электроприбор» для участников семинара была организована экскурсия с посещением производственных цехов и участков завода, ознакомление с условиями быта и охраны труда работников.
По информации Государственной инспекции труда Пензенской области, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2016 году сократились на 14% по сравнению с 2015 годом. При этом затраты на охрану труда на 1 работающего в Пензенской области увеличились в 2016 году на 36% и составили 3,8 тыс. рублей.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 28 апреля 2017
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